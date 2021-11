Stiri pe aceeasi tema

- Acordul cu Statele Unite ale Americii pentru implementarea in Romania a reactoarelor modulare mici (SMR) va fi finalizat joi, iar prin intermediul acestuia, pe langa energie curata, se vor crea zeci de locuri de munca, a anuntat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Presedintele SUA,…

