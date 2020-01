Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul promovat de Casa Alba prin planul sau de pace in Orientul Mijlociu autorizeaza anexarea coloniilor disputate din Cisiordania, a anuntat premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, iar Washingtonul a confirmat, relateaza AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca planul de pace american prevede stabilirea capitalei Palestinei in Abu Dis, un cartier aflat la marginea Ierusalimului, relateaza Reuters preluat de news.roDupa ce presedintele american Donald Trump a prezentat planul sau de pace,…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se va duce marti la Washington, la invitatia presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat joi Casa Alba, citata de France Presse si Reuters, potrivit Agerpres.Benny Gantz, rivalul sefului guvernului la alegerile legislative israeliene din martie, "a…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se va duce marti la Washington, la invitatia presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat joi Casa Alba, citata de France Presse si Reuters. Benny Gantz, rivalul sefului guvernului la alegerile legislative israeliene din martie, "a acceptat de asemenea…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat vineri o serie de planuri ample, inclusiv obtinerea recunoasterii de catre Statele Unite a "suveranitatii" israeliene asupra unor parti din Cisiordania ocupata, dupa ce a reusit sa castige alegerile pentru conducerea partidului sau, relateaza…

- Acest ordin, despre care a scris initial The New York Times care citeaza un oficial de la Casa Alba, ii va permite lui Trump sa faca pasi in combaterea atitudinii anti-Israel si a miscarilor care au loc in campusuri in acest sens prin obligarea institutiilor de invatamant sa le trateze ca discriminatorii…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat marti ca Moscova a dorit sa publice comunicatiile cu Washingtonul care ar exonera Rusia de acuzatiile ca s-a amestecat in alegerile prezidentiale americane din 2016, dar Statele Unite au blocat publicarea, transmite Reuters, potrivit news.ro.In…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat luni ca Statele Unite nu mai considera ca statutul coloniilor israeliene din Cisiordania contravine dreptului international, in conditiile in care ocuparea teritoriilor palestiniene este apreciata drept ilegala de ONU, precum si de o mare parte a comunitatii…