Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite(SUA) vor anunta, posibil chiar miercuri, un nou pachet de asistenta de securitate pentru Ucraina, in valoare de circa trei miliarde de dolari, a afirmat marti un oficial american, potrivit agentiei Reuters. Pachetul ar urma sa fie cel mai mare din partea Washingtonului in cele sase luni…

- Administratia presedintelui Joe Biden pregateste un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina in valoare de aproximativ 800 de milioane de dolari, anunt care putea fi facut chiar vineri, informeaza Reuters, care citeaza trei surse la curent cu acest subiect. Presedintele Biden ar urma sa autorizeze…

- Guvernul suedez a anuntat miercuri ca va acorda companiilor si gospodariilor aproximativ 60 de miliarde de coroane (5,8 miliarde de dolari), pentru a atenua povara cresterii pretului electricitatii, transmite Reuters. Pretul la energie a atins un nivel record dupa ce Rusia a invadat Ucraina, chiar daca…

- Banca Mondiala a anunțat astazi o finanțare suplimentara de 4,5 miliarde de dolari pentru Ucraina in cadrul proiectului PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine), care are ca scop sa ajute guvernul ucrainean sa faca fața nevoilor urgente generate de razboiul in…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a declarat ca invazia Rusiei in Ucraina va face ca 40 de milioane de persoane sa ajunga in situația de a nu-și putea asigura hrana și ca Africa subsahariana va fi cea mai afectata, potrivit Reuters. Statele Unite au obținut 4,5 miliarde…

- Statele Unite ale Americii continua sa sprijine Ucraina in razboiul contra Rusiei. Acestea vor trimite Ucrainei alte arme in valoare de 550 de milioane de dolari. Acest lucru a fost anunțat de secretarul american al Apararii, Lloyd Austin. „Asistența de securitate pentru Ucraina continua, de data aceasta…

- Președintele american Joe Biden a cerut luni Rusiei și Chinei sa arate „buna-credința” și se implice in negocieri privind controlul armamentului nuclear, subliniind ca Moscova, in special, are datoria de a da dovada de responsabilitate dupa ce a invadat Ucraina. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca…

- Președintele american Joe Biden a anunțat miercuri noi ajutoare militare in valoare de aproximativ 1 miliard de dolari pentru Ucraina, inclusiv sisteme de rachete antinava, rachete de artilerie și proiectile pentru obuziere. Președintele american Joe Biden a vorbit miercuri la telefon cu președintele…