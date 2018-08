Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a calificat noul proiect de gazoduct al Rusiei- Nord Stream 2 - drept "calul troian" al Kremlinului impotriva securitatii energetice si geopolitice a UE, indemnand partenerii europeni sa nu cedeze

- Actorul american va fi responsabil pentru promovarea "dezvoltarii in continuare a relațiilor ruso-americane in domeniul umanitar, inclusiv a interacțiunii in domeniul culturii, artei și schimburilor publice și de tineret, printre altele", se arata in declarația ministrului Afacerilor Externe al Rusiei.…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este "foarte ingrijorat" de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite, transmite EFE, preluata de agerpres. "Sunt foarte ingrijorat ca Rusia se va bate foarte tare pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este "foarte ingrijorat" de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite, transmite EFE. "Sunt foarte ingrijorat ca Rusia se va bate foarte tare pentru a avea un impact asupra viitoarelor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat joi ”forte” din Statele Unite ”pregatite sa sacrifice relatiile ruso-americane”, la doua zile dupa summitul de la Helsinki cu omologul sau american Donald Trump, extrem de criticat in tara din cauza pozitiei sale conciliante, relateaza AFP. ”Vedem ca exista…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…