Statele Unite nu vor face nicio distinctie in raspunsul lor in cazul in care Rusia va folosi orice forma de arma nucleara in razboiul sau cu Ucraina, a declarat, duminica, consilierul pentru securitate nationala Jake Sullivan la CNN, potrivit News.ro.

Armata americana anunta ca a efectuat joi un raid vizand "un lider de rang inalt" al gruparii Statul Islamic (SI) intr-o zona situata in nord-estul Siriei, aflata sub controlul regimului lui Bashar al-Assad, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Saizeci si sase de clinici au incetat sa faca intreruperi de sarcina in Statele Unite dupa decizia din iunie a Curtii Supreme de a nu mai garanta dreptul femeilor la avort, potrivit unui studiu publicat joi, relateaza AFP.

Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, a stabilit un record pentru numarul de sancțiuni personale impuse unei persoane in lume, potrivit TASS, scrie Rador.

Statele Unite s-au consultat cu Japonia si Coreea de Sud in vederea unui raspuns "solid" la lansarea unei rachete balistice nord-coreene care a survolat marti Japonia, a anuntat Casa Alba, citata de France Presse, scrie AGERPRES.

Treisprezece civili au fost ucisi incepand de joi seara, in nordul Siriei, unde au loc confruntari armate intre Fortele Democratice Siriene (FDS) - dominate de kurzi si sustinte de catre regimul lui Bashar al-Assad - si militari turci si auxiliari locali, anunta vineri un ONG, relateaza AFP.

Israelul a vizat tinte iraniene intr-o serie de lovituri, duminica, in apropierea regiunii natale a presedintelui sirian Bashar al Assad si aproape de principalele baze siriene ale Rusiei de pe coasta Marii Mediterane, au declarat surse din cadrul serviciilor secrete regionale, precum si surse militare

Presedintele Iranului, Ebrahim Raisi, va fi prezent in septembrie la Adunarea Generala a ONU de la New York, desi figureaza pe lista oficialilor iranieni sanctionati de Statele Unite, a anuntat marti un purtator de cuvant al guvernului de la Teheran, conform AFP.