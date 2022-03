Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA l-a declarat pe Vladimir Putin criminal de razboi, anunța presa occidentala. Decizia referitoare la președintele Rusiei a fost luata in Senatul SUA in unanimitate, ca urmare a crimelor de razboi care au fost comise, in ultimele saptamani, pe teritoriul Ucrainei. Rusia a declanșat razboiul…

- Rezolutia, introdusa de senatorul republican Lindsey Graham si sustinuta de senatorii ambelor partide, incurajeaza Curtea Penala Internationala de la Haga si alte state sa vizeze armata rusa in orice investigatie a crimelor de razboi comise in timpul invaziei Rusiei in Ucraina."Toti ne-am unit impreuna,…

- In Mariupol, trupele ruse țin ostatici 400 de medici și pacienți, potrivit primarul orașului. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a cerut din nou ajutorul aliaților occidentali și i-a mulțumit lui Joe Biden pentru suportul de 13 miliarde de dolari al Statelor Unite. Aceasta, in timp ce trei lideri…

- O rezolutie prin care il condamna pe presedintele rus Vladimir Putin drept criminal de razboi a fost adoptata, marți, de senatul Statelor Unite, o demonstratie rara de unitate in Congresul american, profund divizat, transmite Reuters , citat de Agerpres . „Toti ne-am unit impreuna, in aceasta Camera,…

- Rusia va folosi „tactici și mai grele” în Ucraina, iar orice crime de razboi vor fi urmarite penal. Declarația aparține viceprim-ministrului Marii Britanii, Domici Raab, noteaza BBC. „Pe lânga toate masurile pe care le luam, susținem și eforturile de a ne asigura…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…

- NATO se asteapta la un atac de mare anvergura din partea Rusiei in Ucraina si a plasat in alerta forta sa de reactie rapida pentru a apara aliatii, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, Reuters si DPA. ”Toate indiciile arata ca Rusia planuieste…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…