- Statele Unite au indemnat sambata la ”mentinerea presiunii” asupra Coreei de Nord, pentru a-si abandona armele atomice, provocand din nou furia Phenianului, care a denuntat ”nerabdarea” Washingtonului, relateaza AFP. Potrivit unui raport intocmit de experti ONU, consultat vineri de AFP, Coreea de Nord…

- Coreea de Nord continua constructiile la fabrica la care au fost produse primele rachete balistice intercontinentale ale tarii capabile sa ajunga in SUA, in pofida negocierilor privind programul sau nuclear, scrie The Guardian potrivit News.ro . Satelitii americani au fotografii si imagini in infrarosu…

- Arthur Gregg Sulzberger, directorul ziarului The New York Times l-a indemnat pe președintele american, Donald Trump , sa inceteze cu ”retorica profund tulburatoare anti-presa”. El susține ca aceasta ar putea duce la violențe importriva jurnaliștilor, scrie BBC . Donald Trump a afirmat duminica, printr-un…

- Donald Trump a atacat din nou Uniunea Europeana, inainte de summitul NATO. Președintele SUA spune ca țarile nu se achita de obligația de a crește cheltuielile pentru aparare. Donald Trump a atacat din nou Uniunea Europeana, inainte de summitul NATO. Trump a spus ca țarile europene profita de America.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a dat asigurari, duminica, la Tokyo, ca sanctiunile impuse Phenianului vor fi mentinute pana la denuclearizarea „completa si total verificabila” a Coreei de Nord, transmite AFP, informeaza Agerpres.Intr-o conferinta de presa la finalul unei reuniuni…

- Președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean, Kim Jong Un, au emis o declarație comuna dupa intalnirea din Singapore, reafirmand angajamentul Nordului de a "lucra la denuclearizarea completa a Peninsulei Coreene", precum si la incetarea exercițiilor militare americane sud-coreene și…

- Donald Trump si-a afisat optimismul si o anumita nerabdare luni, cu o zi inaintea summitului sau foarte asteptat cu Kim Jong Un pe tema ”denuclearizarii” Coreei de Nord, relateaza AFP. Intreaga lume priveste spre Singapore si se intreaba acelasi lucru: presedintele american, in varsta de 71 de ani,…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca liderul nord-coreean Kim Jong-Un, cu care s-a intalnit de doua ori, i-a confirmat personal ca este pregatit sa denuclearizeze Coreea de de Nord, informeaza site-ul postului CNBC.Presa din Costa Rica anunța ce vor face autoritațile din țara…