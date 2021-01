Stiri pe aceeasi tema

- Ofiteri de cel mai inalt rang de la Pentagon condamna atacul sangeros al unor sustinatori ai lui Donald Trump la Capitoliu de miercurea trecuta si denunta aceasta lovitura in forta drept un atentat la buna desfasurare a democratiei, relateaza AFP. Citește și: OFICIAL - Lista bolilor care sunt…

- Un senator democrat a cerut Pentagonului sa ancheteze daca au fost implicati militari activi sau in rezerva in incidentele violente din ziua validarii victoriei lui Joe Biden in Congres, in contextul in care un oficial al Apararii a confirmat ca exista ingrijorari in acest sens.

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel - rar - la "reconciliere", condamnand un "atac odios" asupra Capitoliului, informeaza AFP.Intr-o inregistrare video ce marcheaza o schimbare…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a promis vineri ca va continua sa le dea voce sustinatorilor sai, la o zi dupa ce a lansat un video in care isi lua obligatia unei tranzitii ordonate de putere dupa ce Congresul l-a certificat pe Joe Biden ca presedinte ales in ciuda asaltului manifestantilor…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…

- Armata SUA își continua retragerea din Afganistan, unde președintele Donald Trump vrea sa lase doar 2.500 de soldați pâna la mijlocul lunii ianuarie, a declarat miercuri oficialul de la Pentagon, potrivit AFP.Americanii au intervenit în Afganistan în 2001, a reamintit…