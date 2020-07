SUA, viitorul paradis socialist Prin gruparile radicale de stanga Antifa și Black Lives Matter, democrații se pregatesc pentru un razboi civil. Revoltele, jafurile și anarhia care se desfașoara in fiecare zi devin practici pentru viitoarea conflagrație revoluționara. Acestea sunt jocuri de razboi pentru a vedea cum este cel mai bine sa preia controlul strazilor și sa intimideze cetațenii sa renunțe […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

