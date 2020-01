Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor reducerea tensiunilor cu Iranul, in pofida deciziei presedintelui Donald Trump de asasinare a unui comandant militar iranian, sustine secretarul de Stat american, Mike Pompeo, potrivit Mediafax."Am discutat astazi cu Yang Jiechi, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist…

- Mai multe persoane au fost ranite sambata seara intr-un atac cu arma alba impotriva resedintei unui rabin in apropiere de New York, a anuntat o asociatie evreiasca din Statele Unite, citata duminica de France Presse."Am primit un apel anuntand un atac in masa cu arma alba" impotriva "resedintei…

- Departamentul pentru Agricultura al Statelor Unite a înlaturat țara fictiva Wakanda de pe o lista online a țarilor care au acorduri de liber schimb cu Statele Unite, relateaza Reuters.Nu a existat o reacție oficiala imediata a Departamentului dar un purtator de cuvânt a declarat…

- Tanarul saudit care a comis atacul armat de la baza militara din Pensacola, Florida, a postat mesaje antiamericane și anti-Israel pe Twitter inainte de a ucide trei persoane, a declarat un oficial american pentru agenția The Associated Press.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca din Romania.…

- Reprezentanta Coreii de Nord la Natiunile Unite considera ca nu mai este necesar sa se negocieze cu Statele Unite in legatura cu dezarmarea nucleara, informeaza cotidianul La Libre Belgique, Phenianul criticand astfel vehement mai multe tari europene. Intr-o declaratie data publicitatii…

- Presedintele Donald Trump a conditionat ajutorul militar dat Ucrainei de favoruri personale care l-ar putea ajuta sa castige alegerile din 2020, a declarat, miercuri, ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeana, Gordon Sondland, in cadrul audierilor, citate de CNN si b1.ro. Mai mult, o vizita a…

- Pompeo a facut remarcile in timp ce administratia presedintelui republican Donald Trump a declarat ca inca asteapta sa semneze prima faza a unui acord comercial pentru a pune capat unui razboi comercial cu Beijingul luna viitoare, in pofida retragerii Chile miercuri din postura de gazda a unui summit…

- Liga nord-americana de baschet acuza pierderi ''substantiale'' dupa criza cu China, care a izbucnit în urma unui mesaj de sustinere a manifestantilor din Hong Kong, postat de un conducator al echipei Houston Rockets, a afirmat joi comisarul NBA, Adam Silver, citat de AFP."Consecintele…