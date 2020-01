Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul saudit de externe, printul Faisal bin Farhan, a lansat luni un apel la calm dupa escaladarea 'extrem de periculoasa' intre Iran si SUA dupa moartea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american la Bagdad, potrivit AFP. 'Este cu siguranta un moment extrem…

- Mai multe manifestatii au avut loc in marile orase americane precum Washington, New York sau Chicago, participantii scandand ca nu vor razboi cu Iranul, a doua zi dupa atacul soldat cu uciderea generalului Qassem Soleimani, potrivit news.ro.In fata Casei Albe s-au strans peste 200 de persoane…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3.000 3.500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters.

- Generalul iranian Qassem Soleimani (foto: telegraph.co.uk) Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters,…

- Un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului american de Stat a declarat marți ca cei aproximativ 10.000 de membri ai gruparii teroriste Stat Islamic aflați în închisorile din Siria reprezinta o amenințare grava la adresa securitații, informeaza Mediafax citând Reuters.…