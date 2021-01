Stiri pe aceeasi tema

- Șansele pentru indepartarea din funcție a lui Donald Trump sunt relativ mici, mai ales ca mandatul sau se incheie pe 20 ianuarie, scrie vineri New York Times. Situația liderului de la Casa Alba nu e una roza insa. Acesta este parasit de mulți din aliații sai, iar procurorul general din Washington nu…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati ''foarte diferit'' in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington, relateaza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat miercuri seara trist din cauza asaltului asupra Capitoliului din Washington. Acesta a subliniat ca, in astfel de cazuri, este fundamental ca liderii sa fie foarte clari in a le transmite sustinatorilor lor sa evite violentele, transmite EFE.…

- Ministerul de Externe a transmis un mesaj, pe Twitter, in legatura cu protestele din Washington, unde susținatorii lui Donald Trump au ocupat cu forța cladirea Capitoliului. „Violențele de la Capitol Hill din Washington DC sunt ingrijoratoare și inacceptabile. Avem incredere in democrația americana,…

- Femeia decedata miercuri dupa a fost ranita de glont in sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era o sustinatoare infocata a presedintelui Donald Trump care traia in sudul Californiei, au informat media americane citand familia ei, scrie AFP. "Femeia era Ashli Babbitt, care…

- Sute de oameni au patruns miercuri, 6 ianuarie, in biroul președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, au rasturnat mobilierul, au spart o oglinda aflata acolo și i-au lasat pe masa un mesaj: "Nu vom da inapoi”, a relatat CNN.Cuprinși de furie, susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…

- Votul de validare a Colegiului Electoral a fost intrerupt dupa ce protestatarii pro-Trump au pastruns in Capitoliu. Republicanii din ambele camere intenționeaza sa obiecteze la numaratoare și sa intarzie certificarea victoriei președintelui ales Joe Biden, relateaza CNN și FoxNews. Vicepreședintele…