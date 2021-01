Vicepresedintele Mike Pence a refuzat marti sa invoce cel de-al 25-lea amendament al Constitutiei americane pentru a-l demite pe presedintele Donald Trump, ceea ce deschide calea pentru lansarea, saptamana aceasta, a unei proceduri de destituire a liderului de la Casa Alba, a doua din mandatul acestuia, informeaza AFP.



"Consider ca un astfel de act nu este in interesul natiunii noastre si nici nu corespunde Constitutiei", i-a scris Mike Pence presedintei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, chiar inainte de un vot in camera inferioara a Congresului asupra unei rezolutii ce solicita…