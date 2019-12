Nu mai este o noutate, in perioada sarbatorilor de iarna vanzarile ajung sa reprezinte chiar și 40% din vanzarile anuale. In SUA, Ziua Recunoștinței marcheaza, in mod tradițional, inceputul perioadei cumparaturilor. In 2019, aceasta zi a fost pe 28 noiembrie, cu o saptamana mai tarziu decat anul trecut. Așa se face ca retailerii au avut la dispoziție șase zile mai puțin pentru vanzarile de Ziua Recunoștinței și Craciun.

Vanzarile comertului electronic au reprezentat 14,6% din totalul vanzarilor cu amanuntul si au urcat cu 18,8%, conform datelor Mastercard, pentru perioada 1 noiembrie…