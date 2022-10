Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei discuții cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Joe Biden, a promis ca va furniza Ucrainei sisteme avansate de aparare aeriana. De notat ca, in timpul conversației, Biden și-a exprimat condamnarea atacurilor cu rachete lansate de Rusia impotriva Ucrainei, inclusiv…

- SUA afirma ca nu au luat parte la atac, nici prin oferirea informatiilor si nici prin oferirea altor ajutoare, au spus oficialii americani. Aceștia susțin ca nu au fost la curent cu operatiunea si ca s-ar fi opus asasinarii daca ar fi fost consultati. Dupa aceea, oficialii americani i-au avertizat pe…

- Deci, avem asa: un stat mai mare decat China, intins pe doua continente, care nu-si mai incape in piele si invadeaza fara niciun motiv un stat vecin (incalcand toate normele internationale si Carta ONU), unde bombardeaza cartiere rezidentiale, spitale, scoli si gradinite, pune la pamant orase-ntregi…

- Statele Unite au cerut Rusiei, pe canale private, sa inceteze retorica privind amenințarea nucleara in razboiul din Ucraina, Washingtonul avertizand ca utilizarea armei atomice de catre Rusia, ar avea consecințe „catastrofale”. „Am fost foarte clari cu rușii, atat in public, cat și in privat, pentru…

- Președintele american Joe Biden va discuta joi cu omologul sau ucrainean, Volodomir Zelenski, pentru a-l pune la curent cu livrarile de arme americane și pentru a-l felicita cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN . John Kirby, șeful departamentului de comunicare din…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a cerut, miercuri, inspectii „urgente” ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la Centrala atomoelectrica Zaporojie, aflata sub ocupatie rusa, in conditiile in care Moscova si Kievul se acuza reciproc de o serie de atacuri. „Sunt necesare…

- Pentagonul a infirmat afirmatiile Rusiei conform carora Moscova ar fi distrus sase sisteme de rachete HIMARS fabricate in SUA, de la inceputul conflictului din Ucraina. Rusia sustine in mod regulat ca distruge HIMARS, fara a fi prezentat inca dovezi. SUA va mai livra doar munitie Statele Unite sunt…

- Joe Biden transmite ca SUA ar reveni in acordul nuclear cu Iranul, dar dorește și ca Rusia și China sa fie direct implicate in acțiunile de neproliferare a arsenalului nuclear. Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut luni Rusiei si Chinei sa se implice in negocieri in sensul stabilirii unui…