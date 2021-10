Autoritatea de Reglementare in Sanatate din SUA a autorizat, vineri, vaccinul produs de Pfizer și BioNTech impotriva coronavirusului pentru copiii intre 5 și 12 ani, potrivit Reuters. Vaccinul produs de Pfizer și BioNTech devine, dupa decizia din SUA, primul vaccin autorizat pentru copiii cu varste intre 5 și 12 ani. 28 de milioane de copii americani ar putea fi vaccinați dupa ce s-a luat aceasta decizie. Decizia Autoritații de Reglementare in Sanatate vine dupa ce un grup de consilieri ai Food and Drug Administration (FDA) a votat, marți, cu o majoritate covarșitoare, recomandarea autorizarii.…