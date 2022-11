SUA va vinde Finlandei rachete de precizie, în valoare de 323 de milioane de dolari Washingtonul a aprobat vanzarea a peste 80 de rachete de precizie Finlandei pentru un total de 323 de milioane de dolari, a anuntat luni Departamentul de Stat, in contextul in care aceasta tara traditional nealiniata se pregateste sa adere la NATO, scrie AFP. Guvernul finlandez doreste sa achizitioneze 40 de rachete tactice si 48 de […] The post SUA va vinde Finlandei rachete de precizie, in valoare de 323 de milioane de dolari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

