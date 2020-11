Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a salutat victoria lui Joe Biden, președintele ales al SUA, și perspectiva ca noua administrație democrata sa resemneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, afirmând ca mutarea ar oferi șansa de a „ne face planeta mareața din nou”,…

- Sansele lui Joe Biden de a deveni presedinte al SUA depind de o eventuala victorie in Nevada, Carolina de Nord ori in Pennsylvania, in timp ce presedintele in functie, Donald Trump ar avea nevoie de victorii in patru state pentru a ramane in functie, anunța MEDIAFAX.In momentul de fata, Joe…

- Președintele SUA are o influența uriașa asupra vieții oamenilor, atat in Statele Unite cat și in strainatate, așa ca alegerile prezidențiale prezinta interes pentru toata lumea și sunt unul dintre cele mai urmarite și dezbatute evenimente pe plan mondial. UPDATE 17:45: Rezultatele alegerilor din SUA…

- Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care aspira la al doilea mandat, si candidatul Partidului Democrat, Joe Biden. Dupa inchiderea urnelor,…

- ALEGERI SUA. "Marti vom scrie din nou o pagina de istorie", a afirmat Donald Trump in fata multimii si ironic la adresa adversarului sau democrat Joe Biden, pe care l-a numit si de aceasta data "Joe Adormitul". In 2016, Donald Trump si-a incheiat campania tot in Grand Rapids, inainte de a…

- Presedintele american Donald Trump a criticat noile masuri de izolare luate in Europa pentru limitarea raspandirii coronavirusului, pe care le-a numit „draconice”, avertizand ca Joe Biden, rivalul sau in alegerile de marti, va imita aceste masuri dure si va zdrobi economia, relateaza agenția DPA, preluata…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP preluat de agerpres. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea…

- Presedintele republican american Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat, a salutat 'viata exceptionala' a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani, in timp…