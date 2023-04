Stiri pe aceeasi tema

- Companiile autohtone vor putea duce marfa prin UE fara autorizații de transport. Guvernul a votat punerea in aplicare a acordului de la Lyon. Documentul reglementeaza modul de efectuare a transporturilor rutiere de marfuri intre Uniunea Europeana și Republica Moldova, regimul de tranzit și condițiile…

- Autoritațile au ridicat peste 4,5 milioane de lei moldovenești in diverse valute, in urma perchezițiilor efectuate joi in ancheta penala privind finanțarea ilegala a partidului condus de Ilan Șor cu probleme penale și care se ascunde de justiția din Rep. Moldova in Israel.

- Elon Musk a spus ca firma sa de implanturi cerebrale, Neuralink, le va permite persoanelor paralizate sa mearga, nevazatorilor sa vada și curajoșilor sa se transforme in cyborgi – jumatate oameni, jumatate roboți, scrie Reuters. Dar compania nu a reușit sa primeasca aprobare nici macar pentru experimentele…

- Ministerul Mediului va transmite disponibilitatea pentru organizarea unei intalniri, la inceputul saptamanii viitoare, cu partea ucraineana, pe tema lucrarilor de dragaj pe bratele Chilia si Bastroe ale Dunarii, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat catre

- Autoritatile din judetul Alba anunta ca, saptamana trecuta, s-au inregistrat din nou cresteri in privinta cazurilor de gripa, pneumonii si infectii acute ale cailor respiratorii superioare. Cele mai mari cresteri procentuale sunt la cazurile de gripa, unde numarul celor diagnosticati este cu aproape…

- 65% dintre companiile din Romania se asteapta la o crestere a cifrei de afaceri, in 2023, iar sapte din zece entitati (68,3%) estimeaza ca vor incheia acest an cu echipe mai mari, releva ANIS Sentiment Survey, un sondaj derulat in premiera de Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca este nevoie de o legislație uniforma, iar daca companiile cu capital romanesc platesc 1% impozit din cifra de afaceri, atunci și companiile multinaționale trebuie sa aiba același procent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Intre 8 decembrie și 12 ianuarie, perioada in care China a renunțat la politica stricta „zero Covid”, numarul deceselor cauzate de Covid-19 in spitalele chineze a totalizat 59.938, a declarat Jiao Yahui, oficial de la varful Comisiei Naționale de Sanatate (NHC), intr-o conferința de presa, relateaza…