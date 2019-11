Precizarea ministrului vine dupa o sesiune plenara a legislativului de la Taipei consacrata proiectului de buget pentru achizitia unei "aeronave de tip nou".

In pofida obiectiilor Chinei, presedintele american Donald Trump a aprobat in august vanzarea de aeronave avansate F-16V (Viper) catre Taiwan, ceea ce, potrivit premierului taiwanez Su Tseng-chang, arata ca Taiwanul este un partener important in "strategia indo-pacifica" a Washingtonului.

Proiectul de buget prevede alocarea a 250 de miliarde de dolari taiwanezi (8 miliarde de dolari americani) pentru aceasta achizitie.