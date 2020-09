Uraganul Sally, de categoria a 2-a, a atins miercuri uscatul in dreptul localitatii Gulf Shores (Alabama) cu vanturi sustinute de pana la 165 de kilometri pe ora si valuri de peste 2 metri care au produs inundatii pe coasta de nord a Golfului Mexic, relateaza EFE. Sally, care in ultimele zile a stationat in apropiere de coasta Louisianei, s-a indreptat spre nord-nord-est insotit de vanturi care s-au intetit in cursul noptii de marti lovind statul Alabama in jurul orei locale 06:00 (10:00 GMT). Este primul uragan care atinge uscatul in acest stat din sudul SUA din 2004 si, potrivit primelor informatii,…