SUA: Uraganul Nicholas a atins coasta Texasului

Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Nicholas a atins categoria de uragan in Golful Mexic pe masura ce se apropie de o zona de coasta a Statelor Unite si se indreapta spre orasul Houston, statul Texas, a anuntat luni seara Centrul National al Uraganelor (NHC), relateaza marti AFP, potrivit Agerpres. Insotit de vant…

- Uraganul Ida a crescut periculos de mult in intensitate, devenind un uragan de categorie 4 si generand vanturi care ating viteze de 209 kilometri pe ora, pe masura ce se apropie tot mai mult de coastele Louisianei din sudul Statelor Unite, la exact 16 ani dupa ravagiile cauzate de Katrina, informeaza…

- La o saptamana dupa uraganul Grace, un nou uragan, Nora, insotit de ploi abundente, s-a abatut asupra Mexicului sambata seara si a atins uscatul in statul Jalisco, pe coastele sale de la Oceanul Pacific, informeaza AFP. Ochiul acestui uragan, clasat in categoria 1 pe scara Saffir-Simpson (care include…

- Uraganul Ida a atins vineri seara coasta de sud-vest a Cubei insotit de vanturi puternice si ploi abundente si se indreapta spre nord spre statul american Louisiana (SUA), unde ar putea creste in intensitate de la 1 la categoria 4, devenind "extrem de periculos", relateaza AFP. Spre ora…

- Furtuna tropicala Ida ar putea lovi in acest weekend coasta Golfului Mexic in apropiere de New Orleans cu puterea unui uragan, dupa ce ar urma sa creasca in intensitate in cursul noptii, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) vineri dimineata cand au fost emise atentionari de furtuna tropicala…

- Un puternic seism cu magnitudinea 8,2 s-a produs miercuri seara la mica adancime in Peninsula Alaska, urmat de o alerta de tsunami in regiune, au precizat autoritatile americane, potrivit Reuters. Potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), seismul s-a produs la…

- Cursele aeriene au fost anulate, autostrazile inchise si serviciile esentiale intrerupte in Noua Zeelanda. Este furtuna polara de origine antarctica: ninge abundent, temperaturile sunt extrem de scazute și s-au format valuri oceanice uriase, informeaza Reuters.