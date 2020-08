Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șase oameni au murit, intre care un copil de 14 ani, și peste 800.000 de ramas fara electricitate, dupa ce Uraganul Laura a lovit cu putere statele americane Louisiana si Texas, ... The post Video: Uraganul Laura a facut prapad in Louisiana si Texas. Cel puțin șase morți și sute de mii de…

Cel putin noua persoane au murit in Haiti si doua sunt date disparute de duminica dupa ce precipitatii abundente aduse de furtuna tropicala Laura au provocat inundatii grave si au pus in pericol singurul baraj hidroelectric din tara, relateaza luni dpa.

