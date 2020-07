SUA: Uraganul Hanna a atins coastele statului Texas Uraganul Hanna, primul din sezonul 2020 format in Atlantic, a atins sambata seara zona de uscat de-a lungul coastei statului american Texas, provocand ploi abundente si vijelii ce ar putea conduce la inundatii foarte periculoase, relateaza duminica AFP si Reuters. Hanna, incadrat in categoria 1, a lovit insula Padre la ora 22:00 GMT, fiind insotit de vanturi care suflau cu pana la 145 de kilometri pe ora, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC). Uraganul era asteptat sa se indrepte duminica spre nord-estul Mexicului. "Hanna urmeaza sa produca ploi abundente in anumite zone din sudul Texasului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

