SUA: Unul dintre liderii republicanilor din Congres se opune destituirii adjunctului procurorului general

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 11 parlamentari republicani a depus miercuri o motiune pentru destituirea lui Rod Rosenstein, adjunct al procurorului general al SUA, care coordoneaza ancheta Departamentului Justitiei privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza DPA.

- Un grup de 11 parlamentari republicani a depus miercuri o motiune pentru destituirea lui Rod Rosenstein, adjunct al procurorului general al SUA, care coordoneaza ancheta Departamentului Justitiei privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza DPA. Motiunea…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Paul Ryan, a declarat ca intentioneaza sa ia in considerare impunerea de sanctiuni suplimentare Rusiei si si-a reiterat sprijinul pentru concluziile serviciilor de informatii americane potrivit carora Rusia ar fi intervenit in alegerile prezidentiale…

- Presedintele american, Donald Trump, este criticat intens in tara dupa ce a declarat in timpul conferintei de presa cu Vladimir Putin ca Rusia nu avea niciun motiv sa se implice in alegerile prezidentiale din 2016, contrazicand astfel serviciile secrete americane, scrie BBC, conform news.ro.Paul…

- Liderul republicanilor din Congresul american, Paul Ryan, i-a cerut lui lui Donald Trump sa "realizeze ca Rusia nu este aliatul nostru", dupa conferința de presa cu omologul sau Vladimir Putin, scrie AFP.

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Paul Ryan, a spus miercuri ca NATO este 'indispensabila', declaratie care contrabalanseaza aprecierea presedintelui american Donald Trump conform careia Alianta Nord-Atlantica este o organizatie 'desueta', relateaza dpa, potrivit Agerpres.…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Paul Ryan, a spus miercuri ca NATO este ''indispensabila'', declaratie care contrabalanseaza aprecierea presedintelui american Donald Trump conform careia Alianta Nord-Atlantica este o organizatie ''desueta'', relateaza…

- Brad Parscale, directorul echipei de campanie a presedintelui SUA Donald Trump pentru scrutinul din 2020, a cerut marti demiterea procurorului general Jeff Sessions si oprirea investigatiei coordonate de procurorul special Robert Mueller privind presupusele contacte cu Rusia.- in curs de actualizare