Stiri pe aceeasi tema

- Noua plecare din echipa lui Donald Trump: secretarul general adjunct al Casei Albe, care a jucat un rol central in organizarea intalnirii din Singapore intre presedintele american si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va parasi Casa Alba, informeaza AFP si Reuters. Joe Hagin, 62 de ani, care…

- Noua plecare din echipa lui Donald Trump: secretarul general adjunct al Casei Albe, care a jucat un rol central in organizarea intalnirii din Singapore intre presedintele american si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va parasi Casa Alba, informeaza AFP si Reuters. Joe Hagin, 62 de ani, care a lucrat…

- Relatia apropiata dintre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong-un, afisata in timpul summit-ului din 12 iunie de la Singapore, si-a castigat un loc de cinste si pe peretii Casei Albe.

- Dennis Rodman, un fost concurent la reality-show-ul lui Trump “Celebrity Apprentice”, a declarat marti pentru CNN, din Singapore, ca un membru al personalului Casei Albe l-a sunat pentru a-i spune ca miliardarul republican este mandru de el. Intalnire istorica. "Vom avea o discutie formidabila…

- SUA au comunicat ca pregatirile pentru summit-ul de pe 12 iunie dintre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un in Singapore decurg bine, scrie BBC. Casa Alba a transmis ca cei doi se vor intalni la ora locala 9:00 si ca Trump este informat zilnic cu privire la stadiul pregatirilor.…

- Stejarul oferit de Emmanuel Macron lui Donald Trump, pe care cei doi presedinti l-au plantat pe 23 aprilie in gradina Casei Albe, a disparut, potrivit unui fotograf al agentiei de presa Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, a anuntat miercuri ca presedintele Donald Trump considera ca autoritatile ruse si cele siriene ar trebui sa fie trase la raspundere pentru atacul cu arme chimice din orasul sirian Duma, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, miercuri, ca situatia privind Coreea de Nord se indreapta in directia corecta, in contextul in care liderul nord-coreean Kim Jong-un a efectuat prima sa vizita externa in China, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.