- United Airlines, una dintre cele mai mari companii aeriene americane, a anuntat miercuri ca va concedia aproape 600 de angajati care au decis sa nu se vaccineze, contrar politicii sale anti-COVID-19 si una dintre cele mai stricte din tara, relateaza EFE. Intr-un comunicat intern difuzat marti…

- Un numar de 10.849 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 7.793 reprezinta prima doza, iar 3.056 doza a doua, potrivit unei informari transmise, joi, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Vaccinarea obligatorie va lasa Grecia, incepand de joi, fara circa 10.000 de cadre medicale din sectorul public, acesta fiind numarul celor care inca nu s-au vaccinat impotriva COVID-19 si care vor fi suspendati fara plata pana cand se vor imuniza, conform unei legi intrate in vigoare miercuri.

- Aproape 14.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. 13.961 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. In total, 5.152.195 de romani au fost vaccinați…

- Grecia ia noi masuri in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie pentru anumite grupuri profesionale. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a facut anuntul oficial luni seara, relateaza alephnews.ro.