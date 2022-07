Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ziarului El Universal din Mexic o cantareața mexicana de 21 de ani a fost impușcata zilele trecute de soțul ei in varsta de 79 de ani. Yrma Lydia, o tanara cantareața in ascensiune, era casatorita cu avocatul Jesus Hernandez Alcocer, in varsta, cum am spus, de 79 de ani. Lydia a participat…

- Disney, JP Morgan și proprietarul Facebook, Meta și-au anunțat angajatele ca vor acoperi cheltuielile de calatorie pentru avorturi, deoarece milioane de femei din SUA se vor confrunta cu acces restricționat la acest drept, transmite BBC. Este un anunț care vine in urma deciziei Curții Supreme a SUA…

- Fostul avocat al lui Donald Trump si fost primar al New York-ului a fost lovit, duminica, 26 iunie, de un angajat al unui supermarket din Staten Island, in timp ce facea campanie pentru fiul sau, relateaza New York Post.

- Un accident de circulatie soldat cu doi raniti s-a produs vineri, in jurul orei 18, pe DN1, in orasul Azuga, fiind implicate doua autoturisme. Cele doua masini erau conduse de un barbat in varsta de 57 de ani, respectiv o femeie in varsta de 43 de ani. In urma impactului, au fost ranite…

- Un barbat de 32 de ani, diagnosticat cu variola maimutei, este in stare buna si va ramane in izolare, informeaza Ministerul Sanatatii. Investigatiile de laborator au confirmat, marti, ca pacientul este infectat cu variola maimutei. Potrivit sursei citate, acesta s-a prezentat la o clinica medicala din…

- O fetita de 8 ani si mama ei au fost accidentate, joi dimineata, in timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni in comuna Plopu, județul Prahova. Fetița a murit in urma impactului. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, un sofer in varsta de 42 de ani a surprins si accidentat doi…

- Ministerul Sanatații confirma primul caz de hepatita acuta severa in țara noastra la o fetița in varsta de cinci ani, in stare stabila, internata intr-un spital de specialitate. „Cazul raportat de Romania este al unei fetițe in varsta de 5 ani, internata la un spital de specialitate in data de 4 aprilie.…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca un marinar si-a pierdut viata si alti 27 sunt in continuare dati disparuti, dupa naufragiul crucisatorului Moskva de saptamana trecuta, potrivit AFP. Celelalte 396 de persoane aflate la bord au fost evacuate. „Ministerul Apararii ofera tot sprijinul si asistenta…