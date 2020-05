Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Andres Manuel Lopez Obrador au discutat despre necesitatea de a continua aplicarea restrictiilor de calatorie la granita comuna, a anuntat sambata Casa Alba, informeaza dpa. Intr-un apel telefonic care a avut loc vineri, liderii celor doua state…

- Nouriel Roubini, poreclit „Dr. Doom” pentru pesimismul sau in materie de economie, a avertizat ca pandemia de coronavirus ar putea duce la o „Mare Depresiune” in Statele Unite. Acest scenariu este unul mai dur decat presupunerea celor mai mulți economiști ca va avea (sau are deja) loc o recesiune.Pentru…

- Discutiile liderilor G20 vin intr-un moment in care bilantul mondial al pandemiei a ajuns la aproximativ 20.600 de decese provocate din cauza virusului aparut in China in decembrie.Numarul celor infectați se apropie acum de jumatate de milion de oameni cu peste 450.000 de cazuri inregistrate in intreaga…

- Statele Unite ale Americii vor inchide in mod temporar frontiera cu Canada, in cadrul masurilor de limitare a transmiterii coronavirusului. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri decizia de a...

- Frontiera dintre Statele Unite si Canada urmeaza sa fie inchisa traficului neesential, a anuntat miercuri Donald Trump, dand asigurari ca aceasta inchidere nu va afecta cometul intre cele doua tari, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri decizia de a inchide in mod temporar frontiera SUA-Canada, pentru limitarea raspandirii coronavirusului."Vom inchide temporar, printr-o decizie luata de comun acord, frontiera nordica, SUA-Canada, pentru traficul nonesential", a anuntat Donald…

- Statele Unite ale Americii vor inchide in mod temporar frontiera cu Canada, in cadrul masurilor de limitare a transmiterii coronavirusului.Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri decizia de a inchide in mod temporar frontiera SUA-Canada, pentru limitarea raspandirii coronavirusului.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un apel americanilor sa evite orice adunare cu mai mult de 10 persoane pentru a incerca sa limiteze pandemia noului coronavirus, care, in opinia sa, ar putea lua sfarsit in Statele Unite in iulie sau august, noteaza AFP. "Administratia mea le recomanda tuturor…