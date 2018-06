Un tribunal din orasul San Diego din SUA a dispus marti reunirea unor familii de migranti separate de politia migratiei, denuntand politica 'tolerantei zero' a administratiei Trump in domeniu, ca raspuns la o plangere a asociatiei de aparare a drepturilor civice ACLU. Cu exceptia cazurilor in care prezinta un pericol pentru copiii lor, parintii trebuie reuniti, in maximum 14 zile, cu copiii lor de pana in cinci ani si, in maximum 30 de zile, pentru toti ceilalti, conform acestei decizii a justitiei consultate de AFP. Instanta cere de asemenea administratiei federale "sa faca fata circumstantelor…