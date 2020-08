Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democraților la președinția SUA, Joe Biden, a declarat miercuri ca a vorbit și a promis „dreptate” familiei lui Jacob Blake, un afro-american în vârsta de 29 de ani, care a fost ranit grav de poliție duminica, în Wisconsin, fiind împușcat de mai multe ori…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat miercuri trimiterea de intariri, trupe ale politiei si soldati ai Garzii Nationale impotriva ''jafurilor'' comise la Kenosha, statul Wisconsin, unde doi barbati au fost ucisi marti, in cursul celei de-a treia nopti de proteste violente, dupa ce politistii…

- Statele Unite au inregistrat mai mult de 60.000 de cazuri noi de coronavirus pentru a cincea zi consecutiv, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins preluat de EFE si AFP. Tara inregistrat 61.270 de cazuri suplimentare de COVID-19 si 1.181 de decese in ultimele 24 de ore, potrivit institutiei…

- Numarul persoanelor confirmate pozitiv pentru Covid-19 la nivel global a atins duminica dimineața pragul de 18 milioane. De asemenea, numarul deceselor a ajuns la aproape 700.000, scrie Mediafax.La nivel global, de la izbucnirea pandemiei si pana pe 2 august, a fost atins pragul de 18 milioane de imbolnaviri,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, pe Twitter, ca a ordonat retragerea Garzii Nationale din Washington D.C, el precizand ca acum este “totul sub control”, potrivit news.ro.“Tocmai ce am ordonat ca Garda noastra Nationala sa inceapa procesul de retragere din Washington…

- Protestele au continuat joi seara in Minneapolis, SUA, pentru a treia zi, cu și mai multa violența, dupa moartea unui barbat de culoare in custodia poliției, potrivit BBC News.O secție de poliție din Minneapolis a fost incendiata de manifestanții stranși pe strazile orașului pentru a treia zi, in semn…