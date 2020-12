Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inregistrat vineri, pentru a doua zi consecutiv, un record de contaminari cu coronavirusul in 24 de ore, cu 225.201 noi cazuri recenzate, potrivit datelor raportate de universitatea americana Johns Hopkins, citate de AFP și preluate de Agerpres. Tara a deplans in acelasi interval mai…

- Americanii s-au trezit joi dimineata pentru a celebra Thanksgiving (Ziua Recunostintei) intr-un format complet transformat in acest an din cauza pandemiei de coronavirus, in contextul in care traditionala parada organizata de lantul de magazine Macy's la New York va avea loc de aceasta data sub…

- Cifre date publicitații sambata de Universitatea Johns Hopkins confirma faptul ingrijorator ca numarul contaminatilor cu Covid-19 in Statele Unite a ajuns la 12.019.960, iar cel al deceselor, la 255.414. Texasul a inregistrat cel mai mare numar de infectați, cu 1.117.583 cazuri, urmat de California…

- Presedintele american Donald Trump a votat anticipat in alegerile prezidentiale din Statele Unite, sambata, in West Palm Beach, Florida, in apropierea proprietatii sale Mar-a-Lago. Pana acum președintele Donald Trump a votat de la New York. „A fost un vot foarte sigur, mult mai in siguranta decat atunci…

- Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala, invita liceeni cu cetațenie romana sa participe la programul FLEX 2021-2022. Programul educațional FLEX este finanțat de catre Departamentul de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii și iși propune…

