Stiri pe aceeasi tema

- Șansele pentru indepartarea din funcție a lui Donald Trump sunt relativ mici, mai ales ca mandatul sau se incheie pe 20 ianuarie, scrie vineri New York Times. Situația liderului de la Casa Alba nu e una roza insa. Acesta este parasit de mulți din aliații sai, iar procurorul general din Washington nu…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane. Anunțul a venit la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor,…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat joi ca demiterea lui Donald Trump este o ''urgenta de maxima importanta'', acuzandu-l pe acesta si sustinatorii sai de participare la o ''tentativa de lovitura de stat'', relateaza…

- Femeia care a murit, miercuri, dupa a fost impușcata de poliție in sediul Congresului SUA, la Washington, este Ashli Babbitt, veteran al razboiului din Irak si o sustinatoare a presedintelui Donald Trump. Babbitt a fost printre primii intrați in Capitoliu in timp ce Senatul si Camera Reprezentantilor…

- Congresul de la Washington a respins vineri, cu o larga majoritate, veto-ul presedintelui Donald Trump asupra bugetului apararii, transmit agentiile internationale de presa. Senatul, unde republicanii lui Trump detin majoritatea, a adoptat cu peste doua treimi din voturi - pragul necesar…

- Proiectul pentru aparare, in valoare de 740 de miliarde de dolari, a fost adoptat de ambele camere ale Congresului cu o majoritate de doua treimi, dar trebuie sa treaca si de veto-ul presedintelui. Trump a risipit sperantele sustinatorilor proiectului, ca sprijinul bipartizan puternic de care beneficiaza…