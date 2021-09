Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a aprobat marti cel mai mare plan de infrastructura al tarii din ultimul deceniu, in valoare de 1.200 de miliarde de dolari. Dupa luni de negocieri intre democrati si republicani, proiectul de lege a primit 69 de voturi pentru si 30 de voturi impotriva in camera superioara, intr-o victorie…

- Senatul Statelor Unite a adoptat marti un pachet de investitii in infrastructura in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, care este o prioritate a presedintelui Joe Biden, o victorie bipartizana care ar putea asigura cele mai mari investitii din ultimele decenii in drumuri, aeroporturi si cai navigabile,…

- Programul a fost adoptat cu 69 de voturi pentru si 30 impotriva, 19 republicani votand pentru. Sondajele arata ca efortul de modernizare a infrastructurii americane, conceput pe parcursul a luni de zile de un grup bipartisan de senatori, este in general popular in randul publicului. Proiectul de lege…

- Senatorii democrați au prezentat luni cadrul legislativ care ar trebui sa le permita sa adopte în toamna „cel mai substanțial” plan de cheltuieli sociale din Statele Unite din anii 1930, estimat la 3,5 trilioane de dolari la începutul negocierilor parlamentare, care sse anunța…

- Președintele SUA, Joe Biden, a propus un buget de 6 trilioane de dolari pentru 2022 - cel mai mare de la Al Doilea Razboi Mondial incoace. Prioritațile sale sunt creșterea nivelului de trai pentru saraci și patura mijlocie, investițiile majore in educație, infrastructura și combaterea schimbarilor climatice.…

- ”Avem un acord”, a declarat Biden reporterilor, flancat de senatori democrati si republicani care au scris propunerea referitoare la infrastructura dupa luni de zile de negocieri intre Casa Alba si parlamentari. Cheltuielile noi de 579 de miliarde de dolari includ investitii majore in reteaua electrica,…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi un acord cu un grup de senatori republicani si democrati asupra unui plan de investitii masive in infrastructura, dupa luni de negocieri intre Casa Alba si Congres, relateaza AFP. "Avem un acord", a spus Biden la finalul acestei reuniuni extrem de asteptate…