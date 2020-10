Stiri pe aceeasi tema

- O subcomisie a Camerei Reprezentantilor din Congresul american afirma, intr-un raport publicat marti, ca gigantii internetului - Amazon, Apple, Facebook si Google - au abuzat de “monopolul lor de putere”. Subcomisia cere restructurarea acestor companii, transmite dpa, citat de Agerpres.

- La audiere se va discuta despre imunitatea in fata legii, cunoscuta sub numele de Sectiunea 230, de care beneficiaza companiile din sectorul tehnologiei in privinta rspunderii fata de continutul publicat de utilizatorii platformelor lor. Presedintele Donald Trump a facut din tragerea la raspundere a…

- Filiala franceza a grupului american Facebook a acceptat sa plateasca taxe restante in valoare de peste 100 de milioane de euro, care au legatura cu exercitiile financiare anterioare lui 2018, informeaza un articol publicat luni de revista franceza Capital, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit…

- Șeful executivului Google, Sundar Pichai, a fost acuzat de „furt” de conținut intr-o audiere a subcomitetului antitrust al Camerei Reprezentanților din SUA privind abuzul de putere și activitatea anticoncurențiala. De asemenea, au fost audiați și Tim Cook, Mark Zuckerberg și Jeff Bezos. Sundar Pichai,…

- Cei patru giganti americani ai internetului - Google, Apple, Facebook si Amazon (GAFA) - ''au prea multa putere'', a afirmat miercuri democratul David Cicilline, care prezideaza audierea exceptionala a directorilor acestor companii suspectate de posibile practici anticoncurentiale, relateaza AFP…

- Facebook este o ''companie americana de prestigiu'', care nu ar fi reusit fara ''legi care incurajeaza competitia si inovatia'', va declara miercuri fondatorul companiei Mark Zuckerberg in cadrul unei audieri a celor patru giganti ai tehnologiei in Congresul SUA cu…

- Pentru a-si proteja angajatii in fata amenintarii cu noul coronavirus, CEO-ul Google, Sundar Picha i-a informat printr-un e-mail trimis luni ca va extinde perioada in care acestia isi desfasoara activitatea de acasa pana in iunie 2021, oferindu-le astfel posibilitatea de a-si organiza programul din…