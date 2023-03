Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat marti la Moscova ca Rusia isi suspenda participarea la tratatul cu Statele Unite privind controlul armelor nucleare New START, anunța Rador.

Democrații statului american California au promis miercuri sa adopte o noua legislație menita sa protejeze restricțiile statale privind dreptul de portarma ascunsa de contestațiile juridice conservatoare. Decizia survine la cateva zile dupa ce doua incidente cu arme de foc au provocat moartea a 18…

Cancelarul german a promis, luni, 200 de milioane de euro pentru a ajuta Brazilia sa apere padurea tropicala amazoniana, un ecosistem global devastat in anii de guvernare ai fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, informeaza Rador.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat ca nu are in vedere trimiterea de avioane de lupta in Ucraina, transmite CNN, relateaza Rador.

Presedintele din Peru, Dina Boluarte, a declarat marti ca este dispusa sa discute cu protestatarii adunati in capitala Lima, pe care i-a indemnat sa ramana pasnici, anunța Rador.

Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a acuzat fortele de securitate de la palatul prezidential ca au coalizat cu protestatarii opozitiei, care duminica au luat cu asalt si au vandalizat palatul prezidential, transmite Rador.

Protestatarii antiguvernamentali din Peru au atacat una dintre minele de cupru din tara, fiind ultimul incident declansat de punerea sub acuzare si arestarea presedintelui tarii, Pedro Castillo, anunța Rador.

Anul acesta va fi dificil pentru o mare parte a economiei mondiale, jumatate din țarile UE vor patina in recesiune din cauza conflictului din Ucraina, a declarat directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, intr-un interviu acordat canalului de televiziune CBS,…