Stiri pe aceeasi tema

- Bustul lui Cristofor Columb din Richmond, Virginia (SUA), a fost doborat de pe soclu, incendiat și aruncat in lacul din parcul Byrd, marți, 9 iunie, in timpul protestelor declanșate de moartea afro-americanului George Floyd, informeaza The Guardian.Conform NBC 12, protestarii au justificat ca descoperitorul…

- In Statele Unite ale Americii protestele violente si ciocnirile intre manifestanti si fortele de ordine continua dupa ce un barbat de culoare a fost calcat pe gat de un polițist. Bistrițeanul Raul Galan care se afla in SUA face o clarificare referitoare la aceste evenimente, vazute de la fața locului.…

- Guvernatorii statelor in care au loc proteste in acest zile au fost calificați drept ”slabi” de catre președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care le-a cerut sa adopte masuri mai dure impotriva protestatarilor, relateaza Agerpres.In ultima saptamana, in mai multe orașe americane au avut…

- Fotografia de mai sus este un trucaj realizat de internauti care ridiculizeaza imaginea reala din biroul prim-ministrului Ludovic Orban, unde, la ora 15:00, deci in timpul serviciului, vicepremierul Raluca Turcan si citiva ministri s-au gindit sa serbeze ziua de nastere a sefului cu whisky, bere, tutun…

- Președintele Statelor Unite ale Americii a fost dus intr-un buncar din Casa Alba in timpul protestelor violente generate de moartea lui George Floyd. Alaturi de Donald Trump s-au aflat și soția și fiul.

- In mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au loc proteste violente, dupa ce un barbat de culoare, George Floyd, a fost ucis intr-un mod brutal de mai mulți agenți ai poliției din Minneapolis, Minnesota. Au fost zeci de magazine, se poarta lupte in strada, iar protestatarii par sa se inmulțeasca…

- In meciul dintre Schalke și Werder Bremen, scor 0-1, americanul Weston McKennie (21 de ani) a purtat o banderola pe care scria „Dreptate pentru George”, in memoria conaționalului George Floyd, ucis de un polițist in Minneapolis. Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții in Statele Unite…