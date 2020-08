Stiri pe aceeasi tema

- Vin alegeri locale in 27 septembrie, iar virusul nu pleaca, oricat l-ar goni doctorii. Pentru ca vor fi alegeri in timp de pandemie, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) evalueaza secțiile de votare pentru a vedea daca și cum implementeaza masurile pentru prevenirea raspandirii virusului SARS -Cov2.…

- Femeile insarcinate și cele care abia au nascut au un risc sporit de depresie și anxietate - una din șapte femei se lupta cu simptome in perioada perinatala. Iar pandemia de coronavirus marește acest risc, potrivit unui studiu recent.

- Aproximativ 2.000 de angajati ai serviciilor de ambulanta au protestat miercuri in Bucuresti si in judete, aceasta actiune sindicala fiind organizata pe fondul nemultumirilor generate de amanarea proiectelor cu impact asupra personalului si organizarii serviciilor de ambulanta. Astfel,…

- China si alte tari din Asia, precum Cambodgia si Filipine, si-au inasprit cenzura in timpul pandemiei de COVID-19, a estimat miercuri Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, informeaza AFP potrivit Agerpres. Intr-un comunicat in care detaliaza actiunile intreprinse in…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca Romania este pe o panta descendenta a numarului de cazuri de Covid-19 și ca putem deja sa ne gandim la vacanțe, scrie Agerpres.Ministrul Sanatatii a declarat ca de aproximativ o saptamana cazurile de Covid-19 incep sa fie tot mai putine. El a atras totusi…

- Potrivit unor documente consultate de Reuters, Comisia Europeana propune o prelungire cu 30 de zile, pana la data de 15 iunie, a restrictiilor deplasarilor considerate neesentaile la intrarea in Uniunea Europeana sau in spatiul Schengen In cadrul acestor previziuni in vederea unei relansari a turismului…

- Traficul a scazut in Capitala pe durata restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, in medie cu 36% in timpul saptamanii si cu 54% in weekend, zona centrala si cea de nord inregistrand cele mai mari scaderi, releva un raport.