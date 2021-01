SUA: Un pastor care a consiliat doi foști președinți a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru fraudă financiară Un pastor american care i-a consiliat pe foștii președinți George W. Bush și Barrack Obama a fost condamnat la șase ani de închisoare dupa ce a pledat vinovat de fraudarea investitorilor în cadrul unei scheme financiare în valoare de mai multe milioane de dolari, relateaza New York Times.



Kirbyjon H. Caldwell, în vârsta de 67 de ani, a fost liderul Bisericii Metodiste Unite Windwsor Village din Houston, acesta ajungând în atenția publica datorita rolului sau de consilier și prieten al fostului președinte George W. Bush în perioada în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pastor american care i-a consiliat pe foștii președinți George W. Bush și Barrack Obama a fost condamnat la șase ani de inchisoare dupa ce a pledat vinovat de fraudarea investitorilor in cadrul unei scheme financiare in valoare de mai multe milioane de dolari, relateaza New York Times . Kirbyjon…

- Grupul italian Enel a depașit o capitalizare de 90 mld. euro, un nou record al companiei pe bursa Grupul energetic italian Enel a stabilit un nou record al plafonului de capitalizare bursiera, trecand pragul de 90 de miliarde de euro, potrivit unui comunicat al companiei. Acest lucru confirmă poziţia…

- Grupul italian Enel a depașit o capitalizare de 90 mld. euro, un nou record al companiei pe bursa Grupul energetic italian Enel a stabilit un nou record al plafonului de capitalizare bursiera, trecand pragul de 90 de miliarde de euro, potrivit unui comunicat al companiei. Acest lucru confirmă poziţia…

- Fostul director al Huarong Asset Management, una dintre cele mai mari companii chineze de gestionare a creditelor neperformante, a fost condamnat la moarte azi de catre o instanța din orașul Tianjin, scrie hotnews . Lai Xiaomin a fost condamnat pentru primirea unor mite in valoare totala de 1,788 de…

- Primaria Bistrița acorda și anul acesta doua burse de merit ”Nosa” unor studenti cu rezultate deosebite la invatatura, in vederea stimularii obtinerii de performante scolare. Potrivit regulamentului adoptat de Consiliul Local Bistrița, pot fi acordate doua burse de merit „Nosa” studentilor cu domiciliul…

- Partidul Național Liberal a aparat, a redat increderea in acest sistem de economisire și va crește contribuția aferenta acestuia Pentru prima data de la inființarea sistemului de pensii administrate privat, in anul 2008, activele depașesc 70 de miliarde de lei. Peste 70% din acești bani sunt investiți…

- CHIȘINAU, 2 nov – Sputnik. Lupta pentru funcția de șef al statului in turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova va fi serioasa – electoratul politicienilor de opoziție, care nu au trecut in turul doi, ar putea vota pentru fostul premier Maia Sandu. Acest lucru l-a menționat luni…

- Republica Moldova iși alege președintele. La 1 noiembrie, cetațenii statului vecin sunt chemați la urne, pentru a-și alege președintele pentru urmatorii patru ani. In cursa pentru fotoliul de președinte sunt inscriși opt candidați, dar cele mai mari șane de caștig le au Maia Sandu și Igor Dodon, actualul…