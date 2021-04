SUA, un nou scandal între republicani și democrați. Motivul? Mutarea All-Star Game 2021 din Georgia Mitch McConnell, liderul republican al Senatului, a amenințat luni cu &"consecințe grave&" pentru sectorul privat american vorbind de un &"șantaj economic&", referindu-se la mutarea unui joc de baseball de gala planificat în Georgia, mutare decisa ca urmare adoptarii unei controversate legi electorale, potrivit AFP.



Liga Nord-Americana de Baseball (MLB) a anunțat vineri ca All-Star Game 2021, programat pentru 13 iulie în Atlanta, capitala Georgiei, va fi în cele din urma organizat în alta parte, în urma adoptarii unei legi pe care democrații o considera ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania, anuntata miercuri li condusa de Frazier si fostul director general al American Express, Kenneth Chenault, cere companiilor, care in mare parte au pastrat tacerea in privinta noii legi electorale, sa lase deoparte reticenta ca ar putea parea partizane si sa se exprime public impotriva acesteia…

- Compania Xiaomi a obținut suspendarea ordinului emis de guvernul Statelor Unite care le interzice americanilor sa investeasca în producatorul chinez de smartphone-uri, anunța CNN. Interdicția impusa de administrația Trump a fost suspendata vineri de catre un judecator federal care a decis…

- Departamentul a emis deja in ultimele zile ale administratiei Trump o decizie finala interimara, pentru a raspunde ingrijorarilor existente in lantul de aprovizionare din sectorul tehnologiei comunicatiilor si informatiei, afirmind ca aceasta va intra in vigoare dupa o perioada de consultari publice…

- Cu foarte multe nemulțumiri legate de Legea Bugetului, inclusiv in Guvern, cu proteste din partea multor categorii profesionale, dar și cu industria HoReCa la un pas de faliment, liberalii vad lucrurile in roz. Senatorul PNL, Alina Gorghiu, susține ca Legea Bugetului asigura o creștere economica…

- Este vorba despre deputații Grațiela Gavrilescu (fost ministru al Mediului), Steluța Cataniciu (ex-ALDE), Vlad Popescu și Ana Loredana Predescu. Premierul da asigurari: Nu exista persoane care „au sarit randul” la vaccinare Ei au depus astazi la Biroul Permanent al Camerei Deputaților cereri prin…

- Producatorul chinez de smartphone-uri Xiaomi a dat în judecata guvernul Statelor Unite din cauza deciziei fostului președinte Donald Trump de a o adauga pe o lista neagra care interzice investițiile americane, relateaza Business Insider.Administrația Trump a adaugat Xiaomi și alte opt…