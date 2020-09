SUA - Un nou ciclon are 90% şanse să se formeze în Golful Mexic…

Un sistem de presiune atmosferica scazuta, format deasupra zonei de sud-vest a Golfului Mexic, are 90% sanse sa se transforme in ciclon in urmatoarele 48 de ore si s-ar putea intensifica joi pana la nivel de depresiune tropicala, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza Reuters.



Potrivit prognozelor, sistemul se va deplasa peste regiunile din sud-vestul Golfului Mexic, inainte de a se indrepta, vineri si sambata, cu viteza redusa, spre nord si nord-est, a adaugat NHC.



Uraganul Sally, de categoria a 2-a pe scara de intensitate cu cinci…