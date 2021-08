Liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a fost indemnat duminica sa isi ceara scuze ori chiar sa demisioneze dupa ce facut o gluma despre dorinta sa de a o agresa fizic pe presedinta democrata a acestei institutii, Nancy Pelosi, noteaza AFP. Kevin McCarthy a primit un ciocanel, atributul prin excelenta al persoanei care prezideaza Camera Reprezentantilor, in cursul unui eveniment de strangere de fonduri, sambata, in statul Tennessee, situat in sudul Statelor Unite. Cadoul se referea la victoria pe care republicanii spera sa o obtina la alegerile de la jumatatea mandatului,…