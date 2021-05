Stiri pe aceeasi tema

- Un laborator de testare independent a detectat compusul chimic benzen, un carcinogen cunoscut la om, in 78 de produse de protectie solara si solicita Administratiei SUA pentru Alimente si Medicamente sa retraga produsele, potrivit unui studiu publicat de LiveScience la sfarsitul

- Un laborator de testare independent a detectat compusul chimic benzen, un carcinogen cunoscut la om, in 78 de produse de protectie solara si solicita Administratiei SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) sa retraga produsele, potrivit unui studiu publicat de LiveScience la sfarsitul saptamanii…

- Laboratorul Valisure verifica calitatea medicamentelor si a produselor de ingrijire a sanatatii. Recent, compania a testat aproape 300 de produse de protectie solara si a constatat ca 27- contineau benzen, potrivit unui comunicat al companiei. Paisprezece dintre produse (5-) contineau benzen la niveluri…

- Laboratorul Valisure testeaza calitatea medicamentelor și a produselor de ingrijire a sanatații. Recent, compania a testat aproape 300 de produse de protecție solara și a constatat ca 27% conțin benzen. Paisprezece dintre produse (5%) conțineau benzen la niveluri mai mari de 2 parți pe milion (ppm),…

- Presedintele Joseph Biden urmeaza sa anunte exportul a 20 de milioane de doze de vaccinuri Moderna, Pfizer/BioNTech si Johnson & Johnson, a declarat luni seara Jens Psaki, purtatoarea de cuvant a Presedintiei SUA, citata de agenția Mediafax . Anterior, Administratia SUA a anuntat ca va livra in strainatate…

- Serul de la Pfizer e administrat acum si copiilor din USA de peste 12 ani, cu acordul FDA. In SUA sunt cam 80 de milioane de copii sub 18 ani. Expertii cred ca dozele ar trebui de fapt sa ajunga in tarile sarace, care se bazeaza doar pe donatii, arata Mediafax. Serul de la Pfizer e administrat…

- Vaccinurile care conțin tehnologia ARN mesager ofera o imunitate cel mai probabil de minim 9 luni, a anunțat marți, medicul Peter Marks, directorul Centrului pentru Evacuare și Cercetare Biologica al Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente. ”Credem ca va dura probabil cel puțin noua luni,…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a autorizat astazi depozitarea vaccinului impotriva Covid-19 produs de Pfizer/BioNTech la temperaturi de congelator, adica mai mari decat cele autorizate pana in acest moment. Asta va facilita distribuția acestuia, potrivit Agerpres . EMA a indicat intr-un comunicat…