- Democratii care conduc ancheta in Camera Reprezentantilor i-au trimis miercuri o citatie pentru a-l audia cu privire la dosarul ucrainean, care se afla in centrul procedurii de destituire care il vizeaza pe Trump. "In pofida consemnului actual al Departamentului de Stat de a nu depune marturie,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca nu s-a intalnit niciodata cu doi dintre asociații avocatului Rudy Giuliani, oamenii de afaceri Lev Parnas și Igor Fruman, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD…

- SUA au instituit sanctiuni impotriva Bancii Centrale a Iranului, a anuntat vineri la Casa Alba, in fata presei, presedintele Donald Trump, care a vorbit despre ''sanctiunile cele mai severe impuse vreodata unei tari'', decizie ce vine la aproape o saptamana dupa atacul cu drone si rachete…

- Legea promulgata in iulie de guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a fost atacata in justitie atat de avocatii lui Trump, cat si de Partidul Republican si de asociatia conservatoare de avocatura Judicial Watch din Washington, din partea a patru alegatori inregistrati in California -…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca il va numi pe negociatorul sau pentru eliberarea de ostatici, Robert O'Brien, in postul strategic de consilier pentru securitate nationala de la Casa Alba, dupa demiterea lui John Bolton, relateaza AFP si Reuters. "Sunt bucuros…

- Fiul președintelui brazilian Jair Bolsonaro, Eduardo, se va întâlni cu președintele american Donald Trump vineri, scrie Reuters. Eduardo Bolsonaro va fi numit de tatal sau noul amasador al Braziliei în SUA, însa numele sau nu a fost înca trimis catre Senat pentru vot…

- Donald Trump ar putea bloca un ajutor militar in valoare de 250 de milioane de dolari destinat Ucrainei. Banii destinați luptei cu separatiștii ar putea fi direcționați spre alte destinații. Doi oficiali de rang inalt din cadrul Administratiei de la Washington au declarat pentru Reuters ca ”Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, marti, ca a fost nevoit sa infrunte China cu privire la comert chiar daca acest lucru a afectat pe termen scurt economia americana, intrucat Beijingul pacaleste SUA de mai multe decenii, transmite Reuters, titrat de Agerpres. Comentariile lui Donald Trump…