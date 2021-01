Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul James Hanlon a motivat decizia afirmand ca ar trebui sa aiba loc o audiere pentru a vedea daca Lisa Montgomery, 53 de ani, este in deplinatatea facultaților mintale, a scris site-ul BBC, citat de HotNews.In 2004, Montgomery a fost condamnata pentru ștrangularea unei femei din Missouri, insarcinata…

- Sustinatorii presedintelui american Donald Trump au luat cu asalt, miercuri, cladirea Capitoliului din Washington, pentru a impiedica autoritatile sa oficializeze victoria lui Joe Biden la alegerile prezidentiale de anul trecut. Politistii din Washington au facut zeci de arestari Sustinatorii lui Trump…

- Curtea de Apel din Washington DC a decis ridicarea suspendarii condamnarii la moarte a Lisei Montgomery, informeaza BBC. In 2004, Lisa Montgomery a strangulat o femeie insarcinata in Missouri, inainte de a-l rapi și taia pe copil acesteia.In cazul in care execuția va avea loc, acest lucru se va intampla…

- O curte de apel federala din Statele Unite a deschis calea executiei singurei femei de pe lista autoritatilor federale de condamnati la moarte, anuland un ordin de anul trecut, scrie news.ro . Decizia a fost luata vineri de Curtea de Apel din Districtul Columbia, care a ajuns la concluzia ca un alt…

- Președintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, a declarat joi la CNN ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, personalitate stiintifica foarte respectata în SUA, sa faca parte din echipa sa de lucru privind combaterea Covid-19, informeaza AFP.Dr. Fauci este membru al celulei de criza…

- Armata SUA își continua retragerea din Afganistan, unde președintele Donald Trump vrea sa lase doar 2.500 de soldați pâna la mijlocul lunii ianuarie, a declarat miercuri oficialul de la Pentagon, potrivit AFP.Americanii au intervenit în Afganistan în 2001, a reamintit…

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale in Statele Unite in urma unui vot istoric care a adus cel mai mare numar de americani la urne. Kamala Harris devine prima femeie din istoria SUA aleasa in funcția de vicepreședinte și prima persoana de culoare intr-un asemenea post. Dar lucrurile nu sunt…