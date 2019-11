Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie se propaga cu repeziciune marti dimineata pe dealurile din jurul orasului californian Santa Barbara, conducand la evacuarea a numeroase locuinte, relateaza marti Reuters, potrivit Agerpres. Autoritatile din Santa Barbara au decretat stare de urgenta la ora 22:30 (06:30 GMT)…

- Proprietatea pe care actorul Russell Crowe o deține in Australia a fost afectata de incendiile de vegetație. Actorul a dat publicitații, pe Twitter, imagini de la fața locului, noteaza Reuters. Incendiile de vegetație au facut ravagii in Australia, provocand moartea a trei persoane și distrugand peste…

- Mai multe persoane si-a pierdut viata si alte cateva zeci au fost ranite de flacari, in regiunile din estul continentului australian, deja afectate de seceta. Peste 150 de case au fost distruse, conform www.theguardian.com .Cei mai multi raniti sunt din randurile pompierilor, care incearca din rasputeri…

- Autoritațile din statele australiene Queensland și New South Wales au decretat luni stare de urgența, întrucât zona de est a țarii este amenintata de izbucnirea unui incendiu „catastrofal” de vegetatie, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Incendiile din nordul statului New…

- Pompierii australieni, care se luptau cu flacarile duminica pentru a mentine sub control incendiile de vegetatie extinse in urma carora trei persoane si-au pierdut viata, au fost avertizati ca sunt prognozate conditii "catastrofale", propice incendiilor, inclusiv in jurul celui mai mare oras din…

- Autoritatile din California au extins duminica un ordin de evacuare a regiunii din nordul Golfului San Francisco la 130.000 de persoane, din cauza intensificarii incendiilor de vegetatie, relateaza Reuters potrivit news.roOrdinul de evacuare obligatoriu a fost extins de la 50.000 de locuitori…

- Evacuari masive pe insula greceasca Zakynthos, din cauza unui puternic incendiu de vegetatie! Autoritatile au mutat peste o suta de turisti cazati intr-un hotel amenintat de flacari, intr-o cladire sigura.

- Un incendiu de proportii a afectat, astazi, 15 hectare de vegetatie uscata de pe raza localitatii Vaculesti din judetul Botosani. Interventia a fost ingreunata de vantul puternic care a favorizat extinderea flacarilor, dar si de accesul greu pentru autospeciale. Cu amanunte, purtatorul de cuvant al…