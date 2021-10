Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a auzit luni dimineața in zona aeroportului din capitala afgana, potrivit martorilor și presei locale, citați de CNN și The Guardian . Deocamdata nu exista o confirmare oficiala a sursei exploziei, insa se vorbește despre pana la cinci rachete trase inspre aeroport. Potrivit jurnaliștilor…

- Armata siriana a bombardat duminica ultima enclava a rebelilor din orasul Deraa din sudul Siriei, ucigand cel putin sase persoane intr-unul din cele mai mortale atacuri in asediul asupra locului unde a izbucnit revolta din tara, transmite Reuters.

- Statele Unite au executat duminica la Kabul o lovitura "defensiva" cu drona asupra unui vehicul încarcat cu explozibili, pentru a elimina "o amenintare iminenta" a Statului Islamic - Khorasan (SI-K) împotriva aeroportului, a anuntat Pentagonul."Fortele americane…

- Forțele americane sunt în faza finala a plecarii din Kabul, mai sunt doar puțin peste 1.000 de civili de evacuat din aeroport înainte de retragerea soldaților, a declarat duminica un oficial occidental din domeniul securitații pentru Reuters. Noii conducatori ai țarii, talibanii,…

- Talibanii au condamnat sambata atacul cu drona efectuat de catre armata americana care a ucis „doua ținte importante” din randurile gruparii teroriste ISIS-K, care a efectuat un atac terorist joi pe aeroportul din Kabul soldat cu moartea a 13 soldați americani și peste 170 de civili afgani, potrivit…

- SUA au recurs la un atac cu drona in Afganistan pentru a ucide un lider terorist Armata americana a desfașurat sambata un atac cu drona in estul Afganistanului impotriva unui membru al ISIS-K, organizația terorista suspectata ca ar fi in spatele atentatului de joi de la aeroportul din Kabul, relateaza…

- Armata americana a lichidat un lider al gruparii Stat Islamic - Khorasan. Jihadiștii din aceasta aripa ISIS sunt autorii macelului de pe aeroportul din Kabul, unde un atentator sinucigaș a ucis aproape 170 de persoane, intre care și 13 pușcași marini americani.

- Statele Unite au anuntat marti ca vor acorda Myanmarului un ajutor de peste 50 de milioane de dolari, cresterea numarului de cazuri de Covid-19 agravand criza umanitara din aceasta tara din sud-estul Asiei dupa puciul militar care a avut loc la inceputul acestui an, transmite Reuters. Departamentul…