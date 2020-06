Stiri pe aceeasi tema

- Un grup bipartizan de senatori din Congresul SUA a anuntat depunerea unui amendament vizand sa limiteze capacitatea presedintelui american Donald Trump de a retrage trupe din Germania, transmite marti dpa.Sase senatori, printre care influentii congresmeni republicani Lindsey Graham si Marco…

- Trupe americane vor fi "probabil" transferate din Germania in Polonia, a declarat miercuri presedintele american, Donald Trump, primindu-l la Casa Alba pe omologul sau polonez, Andrzej Duda, fara sa ofere detalii in legatura cu numarul acestora, relateaza AFP.Citește și: VERDICT POLITIC cu…

- Planul Washingtonului de a reduce efectivele militare ale SUA din Germania este 'un cadou pentru Kremlin', apreciaza generalul american in retragere Ben Hodges, citat marti de dpa. Fostul comandant al trupelor terestre americane din Europa in 2014-2017 considera ca tara sa ar fi mai afectata decat…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa. "Vom reduce numarul soldatilor la 25.000", a declarat Donald Trump. El a mai spus ca trupele…

- Președintele american Donald Trump a tinut un discurs foarte interesant in fața absolvenților Academiei Militare a SUA din West Point, carora le-a spus ca datoria lor va fi sa apere „interesele vitale ale Americii”, nu sa lupte in „razboaie nesfarsite” in locuri indepartate Recent, Trump anunțase ca…

- Discutiile privind consolidarea prezentei americane in Polonia sunt "pe drumul cel bun", a anuntat joi la Varsovia ambasadoarea americana Georgette Mosbacher, in timp ce aceasta tara si-a exprimat speranta reamplasarii pe teritoriul sau a unei parti din soldatii americani stationati in prezent in…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a cerut presedintei Uniunii Crestin Democrate din Germania (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, sa intervina pentru a contracara criticile presedintelui Partidului Popular European Donald Tusk impotriva politicii sale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Folosirea…