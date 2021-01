Stiri pe aceeasi tema

- Un general american in retragere va efectua un audit asupra securitatii Capitoliului, dupa asaltul asupra acestei cladiri dat de manifestantii pro-Trump pe 6 ianuarie, a anuntat lidera democratilor din Camera Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, informeaza Agerpres.

- Pupitrul președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a reaparut miercuri la Capitoliu, dupa ce fusese furat în urma cu o saptamâna, în cursul asaltului violent al susținatorilor președintelui Donald Trump asupra sediului Congresului american, relateaza AFP.Imaginea unuia…

- Donald Trump este ''un pericol evident si imediat'' pentru SUA si ''trebuie sa plece'', a declarat miercuri lidera democratilor din Congres, Nancy Pelosi, in deschiderea dezbaterilor asupra punerii sub acuzare a presedintelui american in exercitiu, informeaza AFP. "Presedintele…

- Așa cum anunțase imediat dupa atacul asupra cladirii Capitoliului, lidera democrata a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a depus luni la camera respectiva un act de acuzare impotriva lui Donald Trump. Este prima etapa catre deschiderea formala a unei a doua proceduri de destituire impotriva lui…

- Un barbat care a spus ca-i trage „un glonț in dovleac” lui Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din SUA, a fost arestat și pus sub acuzare pentru amenințare. El venise la protestul pro-Trump de pe 6 ianuarie in Washington DC, iar poliția a gasit asupra lui un intreg arsenal.

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat joi ca demiterea lui Donald Trump este o ''urgenta de maxima importanta'', acuzandu-l pe acesta si sustinatorii sai de participare la o ''tentativa de lovitura de stat'', relateaza…

- Presedintele Camerei Comunelor din Marea Britanie, Lindsay Hoyle, i-a transmis joi presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, un mesaj de ''solidaritate'' dupa asaltul sustinatorilor presedintelui Donald Trump asupra Capitoliului, el declarandu-se ''usurat''…

- Nancy Pelosi a anunțat intr-o scrisoare catre colegi ca Congresul va continua cu certificarea victoriei lui Joe Biden, potrivit The Guardian . „A avut loc un atac rușinos impotriva democrației noastre. A fost la cel mai inalt nivel al guvernului. Cu toate acestea, nu ne poate descuraja de la responsabilitatea…