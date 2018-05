Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a denuntat vineri "acuzatiile arbitrare" ale Statelor Unite, care reproseaza Chinei rani minore suferite de piloti americani care operau in jurul bazei lor din Djibouti, relateaza AFP. Pentagonul a anuntat joi ca a adresat o plangere oficiala Beijingului si i-a cerut sa ancheteze…

- Acuzatiile privesc o divizie din cadrul companiei, care a angajat consultanti pentru scopuri "necorespunzatoare" si a ascuns plati catre agentii de vanzari din China si din alte parti ale Asiei.Platile au fost efectuate de catre filiala din SUA, Panasonic Avionics Corp, intre 2007 si 2016,…

- Departamentul de Justiție al SUA a deschis o investigație privind presupuse incalcari, de catre Huawei Technologies din China, a embargoului la care este supus Iranul, conform unui reportaj Wall Street Journal publicat miercuri.

- Celebra clarvazatoarea oarba care a prezis Brexitul si atacul terorist din 11 septembrie, supranumitra „Nostradamus din Balcani”, a prezis ca in 2018, China va deveni urmatoarea „superputere” a lumii, in locul Statelor Unite, si „o noua forma de energie” va fi descoperita pe planeta Venus.…

- Rusia si-a folosit dreptul de veto in Consiliul de Securitate al ONU pentru a respinge un proiect american de rezolutie ce prevedea crearea unui mecanism de ancheta privind folosirea armelor chimice in Siria, dupa atacurile de sambata de la Douma . Proiectul american de text propunea crearea, pentru…

- China a dat asigurari vineri ca va lupta, "cu orice pret", impotriva protectionismului Statelor Unite ale Americii si a amenintat ca va contracara cu noi masuri pentru a-si proteja interesele in fata planurilor presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare de 100 de miliarde de dolari…

- Un numar de 120 de produse, intre care fructele sau vinul, vor avea o taxa de import de 15%, in timp ce alte opt produse, inclusiv carnea de porc, vor avea un tarif de 25%, potrivit anuntului facut de ministerul chinez al Comertului. Masura va intra in vigoare de luni. Intr-un comunicat separat, ministerul…

- Astfel, cheltuielile militare s-ar putea ridica de la 612 miliarde de dolari in 2018 la 686 miliarde in 2019. Aceasta inseamna o crestere a bugetului Pentagonului cu peste 10%, in conditiile in care cheltuielile umanitare si diplomatice sunt drastic reduse. Administratia presedintelui american…